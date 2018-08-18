Организация исламского сотрудничества призвала талибов* к перговорам

Кабул, , 15:40 — REGNUM Организация исламского сотрудничества призвала враждующие стороны в Афганистане сесть за стол переговоров, сообщает 18 августа Anadolu.

Члены организации выразили глубокую озабоченность из-за огромных потерь среди мирного населения, а также надежду на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласятся обсуждать условия мира.

Напомним, 10 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Газни, столицу одноименной провинции. В ходе боев погибли порядка 500 боевиков, 60 мирных жителей и 145 сотрудников правоохранительных органов. Однако данные цифры приводят лишь официальные источники, которые вызывают все большей скептицизм у экспертов.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана посетил город, отбитый у террористов