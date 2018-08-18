Боевики ИГИЛ* атаковали позиции ВС США в Сирии

Дамаск, , 15:41 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на вооруженные силы США в Сирии, сообщает 18 августа Anadolu.

Начиненный взрывчаткой автомобиль пытался подорвать американский военный объект, но был уничтожен самолетами ВВС США. В ходе инцидента было ликвидировано несколько террористов, а также погибли мирные жители. Военнослужащие США пока не комментируют ситуацию.

Напомним, американское военное присутствие в некоторых регионах Сирии объясняется Вашингтоном поддержкой Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, однако законного права находится на территории чужого государства у них нет.

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