Внеочередные выборы мэра Еревана пройдут 23 сентября

Ереван, , 13:52 — REGNUM Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение об этом приняла ЦИК Армении на заседании, сегодня, 18 августа.

Крайний срок для выдвижения партий — 29 августа. Предвыборная кампания для внеочередных выборов сократится и пройдет с 10-го по 21 сентября.

Секретарь ЦИК Армен Смбатян сообщил, что комиссия полностью готова к досрочным выборам.

Правительство Армении 16 августа приняло решение о роспуске Совета старейшин Еревана, поскольку этот орган не смог избрать нового мэра столицы после отставки Тарона Маркаряна с поста градоначальника. Представитель Республиканской партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля без объяснения причин.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

Уже известны некоторые кандидаты на пост мэра Еревана от некоторых политических сил. Список правящей партии «Гражданский договор» возглавит актер и продюсер Айк Марутян, блока «Царукян» — депутат парламента Наира Зограбян, партии «Еркир цирани» — Заруи Постанджян, объединенный список партий «Республика» и «Просвещенная Армения» — министр юстиции Артак Зейналян, список Армянского общенационального движения — депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян.

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Блок «Елк» («Выход»), в составе которого партия премьера «Гражданский договор» участвовала в парламентских выборах и в выборах Совета старейшин Еревана в 2017 году, ещё будучи в оппозиции, распался. Согласно источникам ИА REGNUM, партия «Гражданский договор» намерена участвовать в предстоящих выборах в союзе с партией «Аракелутюн» («Миссия»), которую возглавляет советник премьер-министра Месроп Аракелян.

После перехода Армении на парламентскую форму правления, и отмены прямых президентских выборов, выборы в Совет старейшин Еревана — вторые по значимости выборы в Армении.

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