Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии

Минск, , 13:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства республики. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В отставку отправлен глава правительства Андрей Кобяков, который занимал этот пост с 2014 года. Новым премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас.

Кроме того, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановке в правительстве. Так, первым вице-премьером Белоруссии назначен Александр Турчин, который ранее руководил аппаратом Совета министров.

Ещё одним вице-премьером был назначен бывший глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Он будет курировать вопросы промышленности и топливно-энергетического комплекса. Ранее этими вопросами занимался Владимир Семашко.

Посол Белоруссии в России Игорь Петрищенко также стал вице-премьером. Он должен будет курировать здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Также были назначены новые министры.

Министром архитектуры и строительства стал Дмитрий Микуленок, министром экономики — Дмитрий Крутой, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информации — Константин Шульган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях Лукашенко обрушился на правительство с резкой критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Дело касалось поручений Лукашенко по комплексному развитию Оршанского района Витебской области.

После критики последовали отставки.