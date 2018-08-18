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Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии

Политика

Кадровые изменения последовали после критики президента «за пофигизм»

Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 18 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства республики. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В отставку отправлен глава правительства Андрей Кобяков, который занимал этот пост с 2014 года. Новым премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас.

Кроме того, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановке в правительстве. Так, первым вице-премьером Белоруссии назначен Александр Турчин, который ранее руководил аппаратом Совета министров.

Ещё одним вице-премьером был назначен бывший глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Он будет курировать вопросы промышленности и топливно-энергетического комплекса. Ранее этими вопросами занимался Владимир Семашко.

Посол Белоруссии в России Игорь Петрищенко также стал вице-премьером. Он должен будет курировать здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Также были назначены новые министры.

Министром архитектуры и строительства стал Дмитрий Микуленок, министром экономики — Дмитрий Крутой, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информации — Константин Шульган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях Лукашенко обрушился на правительство с резкой критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Дело касалось поручений Лукашенко по комплексному развитию Оршанского района Витебской области.

После критики последовали отставки.

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Внутренняя политика Белоруссии
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