Суббота, 18 Августа 2018 года
15:29:59 МСК

В Турции «нейтрализованы» пять человек

Политика

К какой организации они принадлежали не уточняется

В Турции «нейтрализованы» пять человек
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Убитые боевики

Анкара, 18 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пять человек в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает 18 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Турция ведет активную борьбу с несколькими организациями, признанными в стране террористическими.

Если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана террористической группировкой международным сообществом, то в отношении других формирований, в частности ФЕТО и Рабочей партии Курдистана (РПК), подобного решения принято не было.

Информационное агентство Anadolu не уточнило к какой организации принадлежали пятеро «нейтрализованных» человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции «нейтрализовали» семь террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить