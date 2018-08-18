В Турции «нейтрализованы» пять человек

Анкара, 18 августа 2018, 14:10 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пять человек в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает 18 августа Anadolu.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.
Турция ведет активную борьбу с несколькими организациями, признанными в стране террористическими.
Если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана террористической группировкой международным сообществом, то в отношении других формирований, в частности ФЕТО и Рабочей партии Курдистана (РПК), подобного решения принято не было.
Информационное агентство Anadolu не уточнило к какой организации принадлежали пятеро «нейтрализованных» человек.
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