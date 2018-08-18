Умер 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Бывший генеральный секретарь Организации Объединённых наций Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает Международная организация по миграции ООН на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — сказано в сообщении.

Кофи Аннан был родом из Ганы (бывшая британская колония Золотой берег). Он получил образование у себя на родине, а также в США и Швейцарии.

В ООН Аннан начал работать в 1962 году, будучи ещё студентом, в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. Затем он работал в структурах ООН на различных должностях.

В 1997 году Аннан был избран Генеральным секретарем Организации Объединённых Наций, затем был переизбран на второй срок в 2001 году. Его полномочия истекли 31 декабря 2006 года.

Он активно, но безуспешно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации, увеличения числа членов Совета Безопасности ООН в два раза и существенного расширения полномочий Генсека ООН.

Доклад Аннана «Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке» лёг в основу Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года главами государств и правительств членов ООН.

Аннан выступал против вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году, настаивая, что оснований для силового вмешательства не было.

Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН.