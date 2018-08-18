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Депутат Рады сравнил Украину с «шахидом»

Политика

Прекращение железнодорожного сообщения с Россией навредит только Украине

Депутат Рады сравнил Украину с «шахидом»
Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия
Как обезьяна с гранатой

Киев, 18 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Линько считает, что если его страна воплотит идею о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, то она нанесет огромный вред самой себе. Об этом он заявил накануне, 17 августа, в эфире телеканала NewsOne.

Линько отметил, что Россия «не ощутит никакого дискомфорта» от того, что Украина прекратит с ней железнодорожное сообщение, а вот украинскую сторону ждут катастрофические последствия.

«На войне есть такое понятие, как шахид… сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», — сказал Линько, комментируя идею министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Депутат подчеркнул, что предложение полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией — это неадекватная реакция и властям следует ограничится пропагандой среди населения, которая бы убеждала, что гражданам Украины не следует ездить в Россию на заработки.

Напомним, что эксперты в один голос заявляют о том, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией ударит прежде всего по Украине, а российские потери будут крайне незначительны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявил, что подписал некий «исторический документ», после вступления в силу которого «в Москву будут ходить только одни медведи», как это якобы было много лет назад.

Позднее Омелян пояснил, что его министерство разработало проект решения, в котором предлагается полностью прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

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