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Турецкие военные «нейтрализовали» семь членов РПК

Политика

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией

Турецкие военные «нейтрализовали» семь членов РПК
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турецкий солдат

Анкара, 18 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 18 августа Anadolu.

Власти страны используют термин «нейтрализован» по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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