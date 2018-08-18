Турецкие военные «нейтрализовали» семь членов РПК

Анкара, , 12:42 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 18 августа Anadolu.

Власти страны используют термин «нейтрализован» по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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