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Китай надеется на визит главного министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи

Политика

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи должна была совершить восьмидневную поездку в Китай еще в конце июля, однако она сорвалась из-за технических проблем

Калькутта, Индия, 18 августа 2018, 11:23 — REGNUM  В рамках программы обмена визитами между правительством Индии и Департаментом международной связи Центрального комитета Коммунистической партии Китая главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи должна была совершить поездку в Китай, которая должна была начаться 22 июля и продлиться восемь дней. Однако визит Маматы Банерджи в Китай не состоялся.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», генеральный консул КНР в Калькутте Ма Чанву, комментируя данное событие, заявил о том, что визит не состоялся из-за технических проблем с китайской стороны, однако китайская сторона не хотела бы зацикливаться на этом. Также он сказал, что приглашение главному министру от Китая все еще в силе и что они рассчитывают как можно скорее договориться о визите в ближайшие месяцы или в следующем году.

Сама Мамата Банерджи в социальных сетях рассказала о том, что, несмотря на все усилия индийского посла, китайская сторона не подтвердила свое участие в предложенных им встречах на должном уровне, и поэтому визит пришлось свернуть в последний момент.

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