Впервые в истории Пакистана в парламент избрали молодую девушку

Исламабад, , 11:37 — REGNUM Самым молодым в истории членом пакистанского парламента стала 25-летняя Сания Ашик, сообщает 18 августа Al Arabia.

Молодая девушка, вошедшая в историю являются доктором фармацевтических наук, что говорит о высоком уровне ее образования. Она была избрана в главный законодательный орган страны от штата Пенджаб.

Напомним, в Пакистане недавно прошли парламентские выборы победу на которых одержала партия «Техрик-е-Инсав», лидер которой Имран Хан избран новым премьер-министром страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане новый премьер-министр Имран Хан принёс присягу