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Впервые в истории Пакистана в парламент избрали молодую девушку

Политика

25-летняя Сания Ашик имеет хорошее образование

Впервые в истории Пакистана в парламент избрали молодую девушку
Stevebidmead
Девушка с покрытой головой

Исламабад, 18 августа 2018, 11:37 — REGNUM  Самым молодым в истории членом пакистанского парламента стала 25-летняя Сания Ашик, сообщает 18 августа Al Arabia.

Молодая девушка, вошедшая в историю являются доктором фармацевтических наук, что говорит о высоком уровне ее образования. Она была избрана в главный законодательный орган страны от штата Пенджаб.

Напомним, в Пакистане недавно прошли парламентские выборы победу на которых одержала партия «Техрик-е-Инсав», лидер которой Имран Хан избран новым премьер-министром страны.

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