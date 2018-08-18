Суббота, 18 Августа 2018 года
12:33:11 МСК

Трансгендеры Раджастхана обвинили власти штата в дискриминации

Политика

Более 100 тысяч трансгендеров в индийском штате Раджастхан не были включены в избирательные списки на предстоящие выборы в местное законодательное собрание

Джайпур, Индия, 18 августа 2018, 11:42 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Джагран», глава сообщества трансгендеров Раджастхана поднял вопрос о том, что большую часть населения штата фактически лишают избирательных прав. Так он заявил, что по примерным подсчетам в штате проживают более 100 тысяч трансгендеров, однако только 349 из них были включены в избирательные списки на предстоящие выборы в местное законодательное собрание. Также глава сообщества трансгендеров обвинил власти штата в игнорировании данной проблемы и нежелании защитить права своих граждан.

Верховный суд Индии тоже уже поднимал проблему защиту прав трансгендеров и в своем постановлении говорил о необходимости их идентификации и подсчёта. Проблема в том, что по самым скромным подсчетам в стране проживает не менее 500 тысяч трансгендеров, но только 35 тысяч из них находятся в избирательных списках.

Интересно, что сами индийские избиратели не склоны каким-либо образом дискриминировать данную группу населения. Есть много примеров, когда представители сообщества трансгендеров занимали выборные должности, так в 2015 году представитель этой группы населения занял пост мэра города Райгарх в штате Чхаттисгарх.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить