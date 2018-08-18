Володину в парламенте Турции оказали восточные почести

Анкара, , 10:36 — REGNUM Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, возглавляющий парламентскую делегацию в Анкаре, прибыл в здание Великого национального собрания Турции.

Он возложил цветы на место авиаудара по зданию турецкого парламента, которая была осуществлена в ходе попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Володина сопровождал Джемал Озтюрк — депутат турецкой правящей Партии справедливости и развития, глава национальной делегации в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Председатель ГД РФ встретился с председателем ВНС ТР Бинали Йылдырымом. Спикер турецкого парламента принял своего российского коллегу в частной резиденции, что на Востоке считается проявлением особого уважения и знаком почтения. Беседа шла без присутствия журналистов. По ее окончанию оба лидера сделали краткое заявление о солидарности по ряду вопросов (в частности, Сирии) и призвали к углублению взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация ГД РФ во главе с Вячеславом Володиным принимает участие в работе шестого большого съезда правящей турецкой Партии справедливости и развития, основателем которой и главой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч председателя Государственной думы России с руководством Турецкой Республики.