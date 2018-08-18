Дутерте подверг критике США за препятствование в закупке российского оружия

Манила, , 09:37 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике США в ответ на аналогичные действия по поводу закупки вооружений у России, сообщает 18 августа Anadolu.

Ранее представитель Пантагона по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе предостерег власти Филиппин от закупки военной техники у России, назвав подобный поступок «не той вещью, которая может помочь обеим сторонам».

Подобные высказывания вызвали удивления у Дутерте, отметившего, что такое поведение не способствует сохранению дружественных отношений.

Напомним, после того, как на Филиппинах пост президента занял Родриго Дутерте, во внешней политике государства наметился отход от прежних дружеских отношений с США и дрейф в сторону Китая, а также России.

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