Суббота, 18 Августа 2018 года
11:01:38 МСК

Дутерте подверг критике США за препятствование в закупке российского оружия

Политика

Подобное поведение не способствует развитию дружественных связей

Дутерте подверг критике США за препятствование в закупке российского оружия
Presidential Communications Operations Office
Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Манила, 18 августа 2018, 09:37 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике США в ответ на аналогичные действия по поводу закупки вооружений у России, сообщает 18 августа Anadolu.

Ранее представитель Пантагона по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе предостерег власти Филиппин от закупки военной техники у России, назвав подобный поступок «не той вещью, которая может помочь обеим сторонам».

Подобные высказывания вызвали удивления у Дутерте, отметившего, что такое поведение не способствует сохранению дружественных отношений.

Напомним, после того, как на Филиппинах пост президента занял Родриго Дутерте, во внешней политике государства наметился отход от прежних дружеских отношений с США и дрейф в сторону Китая, а также России.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия предложила Филиппинам помощь в покупке подводных лодок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Филиппин
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить