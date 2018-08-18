Экипаж «Механика Погодина» пресёк третью попытку проникновения на судно

Херсон, Украина, , 09:17 — REGNUM Экипаж российского танкера «Механик Погодин», который был задержан в порту Херсона, отразил третью попытку незаконного проникновения на судно со стороны украинских властей. Об этом накануне, 17 августа, сообщается на сайте компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона. В качестве основания СБУ назвала то, что владелец судна находится под украинскими санкциями.

Первая попытка проникновения на судно была предпринята 16 августа. Это была группа из шести человек, которые представились сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы Украины. Никаких документов они не предъявили и на корабль допущены не были.

Второй раз к судну подошли 11 человек, которые представились экологами и заявили, что пришли по анонимному звонку. Команда также не пустила их на борт.

Теперь на судно пыталась проникнуть «инспекция портового контроля». Эти люди заявили, что хотят проверить анонимную жалобу, которая якобы поступила от одного из членов экипажа. Никаких правовых оснований пускать их на судно не было и команда не дала разрешение подниматься на борт.

Стоит отметить, что судно привезло в Херсон дизельное топливо, но украинская таможня отказала в выгрузке, а кораблю было запрещено выходить из акватории порта. Капитан корабля уже выразил протесты в адрес портовых властей, пограничной и таможенной служб Украины.

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