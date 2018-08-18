Король Салман выразил соболезнование пострадавшим от наводнения в Индии

Эр-Рияд, , 09:19 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз вместе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом направили в Индию телеграммы с выражением соболезнования по поводу крупнейшего за последние годы наводнения, сообщает 18 августа Al Arabia.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Республики Индия от имени народа и правительства Саудовской Аравии», — говорится в посланиях королевской фамилии.

Напомним, в результате крупнейшего за последние годы наводнения в Индии, вызванного обильными осадками, погибли по меньшей мере 324 человека. Порядка 200 тыс. человек пострадали от стихии и были вынуждены покинуть свои дома.

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