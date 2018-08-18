На Украине нашли «российский след» в скандале с США

Киев, , 14:27 — REGNUM Претензии, предъявленные Украине в американской газете The Washington Times из-за поставок в Китай реактивных двигателей, прокомментировали на Украине.17 августа на сайте 061.ua. сообщается, как прокомментировали ситуацию на оборонном предприятии Украины.

Украинская компания «Мотор Сич» пояснила по возникшей ситуации, что если Украина прекратит поставки двигателей в Китай, то это не отразится на боеспособности Китая, а освободившуюся нишу в военных поставках сразу же займёт Россия, поэтому вся ситуация названа на предприятии «Мотор Сич» манипуляцией в пользу России.

Кроме того, в компании напомнили, что разрыв деловых отношений с Китаем приведет и к сокращению рабочих мест на предприятии, поэтому трудовой коллектив предприятия обратился с заявлением к украинской власти, требуя защитить производителя.

Напомним, что, как сообщила The Washington Times ранее, Китай поставил на вооружение страны один авианосец и планирует поставить ещё три. На авианосце начнут тренировочные полёты учебно-боевые самолеты JL-10. При этом сообщается, что двигатели для первых 12 самолётов поставлены из Украины. В администрации президента США предлагают надавить на Украину, чтобы она прекратила поставки двигателей Китаю, наряду с другими военными поставками.

Стоит заметить, что информация о поставках украинских двигателей Китаю появилась после передачи Пентагоном Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Уильям Триплетт, по Китаю и бывший советник Комитета Сената по международным отношениям, сказал следующее по этому поводу:

«В целом, украинцы убегают с деньгами американских налогоплательщиков в одной руке, ударив ножом в спину ВМС США другой рукой».