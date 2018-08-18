«Мотор Сич» ответила на обвинения в СМИ США в предательстве

Киев, , 08:58 — REGNUM Украинская компания «Мотор Сич», которая производит авиационные двигатели, в частности, для вертолетов, прокомментировала претензии американской газеты The Washington Post Times, которая выпустила материал о том, что украинские авиадвигатели поставляются в Китай. Об этом накануне, 17 августа, сообщает сайт 061.ua.

Напомним, в своей статье The Washington Post Times пишет, что компания «Мотор Сич» поставляет свои двигатели для боевых самолетов в Китай. После выхода данной статьи бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, заявил, что коварные украинцы берут деньги у американских налогоплательщиков и одновременно с этим «наносят удар в спину военно-морским силам США».

При этом ряд экспертов в США предложили властям надавить на Украину, чтобы прекратить поставки двигателей в Китай.

Однако в компании «Мотор Сич» увидели во всей этой ситуации совсем иное — происки российских конкурентов. Руководство компании всерьез считает, что статьи в американской прессе и заявления американских экспертов и политиков — это происки Москвы, которая якобы лоббирует интересы своих производителей.

«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции», — сказано в заявлении компании.

Также в компании отметили, что после событий 2014 года «Мотор Сич» лишилась своего основного рынка — России. Если контракт с Пекином на поставки двигателей АИ-222 будет разорван, то китайская сторона будет закупать аналогичные двигатели в России. При этом на боеспособность китайских ВВС это никак не повлияет, а вот для «Мотор Сич» все закончится плачевно — придется увольнять работников и сокращать производство.