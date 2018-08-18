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В Пакистане новый премьер-министр Имран Хан принёс присягу

Политика

Накануне Национальная ассамблея выбрала нового главу правительства

Исламабад, 18 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Лидер центристской партии Пакистана Техрик-е-Инсаф Имран Хан принёс присягу в качестве нового премьер-министра страны. Церемония состоялась сегодня, 18 августа, в Исламабаде.

Напомним, накануне в Национальной ассамблее Пакистана состоялось голосование за кандидатов на пост главы правительства Пакистана. Основных соперников было двое — Имран Хан и лидер оппозиционной партии «Пкистанская мусульманская лига» Шебхаз Шариф.

За Хана свои голоса отдали 176 из 272 депутатов Национальной ассамблеи.

Стоит отметить, что в прошлом Имран Хан был довольно известным игроком в крикет. Он даже был капитаном пакистанской национальной сборной по крикету. В политике Имран Хан уже довольно давно. Он активно выступал с критикой пакистанских элит, которых он считает коррумпированными и феодальными. Также Имран Хан утверждает, что у него есть программа по выводу Пакистана из затяжного кризиса.

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