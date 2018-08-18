Капитан задержанного на Украине судна «Механик Погодин» подал протест

Херсон, Украина, , 08:14 — REGNUM Капитан задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» подал протест по факту незаконного удержания танкера в порту Херсон, сообщает пресс-служба компании-судовладельца ООО «В. Ф. Танкер».

Отмечается, что капитаном танкера подан протест в адрес портовых властей, а также пограничной и таможенной службы.

Ранее экипаж не пустил на судно группу лиц, которые представились сотрудниками СБУ и украинской пограничной службы и намеревались осуществить проверку, не объяснив при этом ее цели. После этого попытку пройти на судно предприняла группа «экологов».

"Обе группы не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки судна, и во избежание провокаций на танкер допущены не были», — говорится в сообщении.

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По состоянию на вечер 17 августа «Механик Погодин» полностью готов к отплытию, экипаж в третий раз подал заявку на отход, однако со стороны портовых властей ответа не последовало, танкер находится у причала.

Напомним, 10 августа судно беспрепятственно вошло в акваторию порта, где планировалась выгрузка дизельного топлива. Украинские таможенники отказали в выгрузке, а капитану судна запретили выходить из акватории порта. Экипаж, который состоит из 12 граждан России, сообщил, что под видом «проверки» может последовать попытка силового захвата судна.

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