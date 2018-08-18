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Как на приглашение Путина в Австрию отреагировал глава МИД Украины

Политика

МИД Австрии «вынуждено оправдываться», считает Климкин

Как на приглашение Путина в Австрию отреагировал глава МИД Украины
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Ошарашен

Киев, 18 августа 2018, 07:58 — REGNUM  Приглашение президента России на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвало у главы МИД Украины Павла Климкина «грустную улыбку», об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, обычно он не комментирует светскую жизнь, однако если МИД Австрии «вынуждено оправдываться», уверяя в «неизменности внешнеполитического курса» в связи с приглашением Путина, то это уже «интересная новая форма».

«Которая вызывает грустную улыбку», — добавил Климкин.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсель, которая должна состояться 18 августа. После церемонии Путин отправится в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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