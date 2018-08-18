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Мэра Екатеринбурга могут избрать уже 25 сентября

Политика

На эту дату назначено первое заседание новой городской думы

Екатеринбург, 18 августа 2018, 05:33 — REGNUM  Мэр Екатеринбурга может быть избран уже 25 сентября. Именно на эту дату назначено первое заседание городской думы нового созыва, заявил в эфире местной телекомпании «АТН» глава облизбиркома Илья Захаров.

Официальные итоги выборов будут известны не позднее, чем на пятый день с момента окончания голосования. Возможно, дата первого заседания будет изменена. Пока 25 сентября определено предварительно.

Напомним, основные кандидаты на пост мэра Екатеринбурга станут известны в конце августа. Собеседования с кандидатами прошли ранее. А 9 сентября пройдут выборы думы нового состава. Избранным депутатам и предстоит избрать мэра.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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