Мэра Екатеринбурга могут избрать уже 25 сентября

Екатеринбург, , 05:33 — REGNUM Мэр Екатеринбурга может быть избран уже 25 сентября. Именно на эту дату назначено первое заседание городской думы нового созыва, заявил в эфире местной телекомпании «АТН» глава облизбиркома Илья Захаров.

Официальные итоги выборов будут известны не позднее, чем на пятый день с момента окончания голосования. Возможно, дата первого заседания будет изменена. Пока 25 сентября определено предварительно.

Напомним, основные кандидаты на пост мэра Екатеринбурга станут известны в конце августа. Собеседования с кандидатами прошли ранее. А 9 сентября пройдут выборы думы нового состава. Избранным депутатам и предстоит избрать мэра.