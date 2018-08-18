Трампу могут запретить «наказывать и запугивать»

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Ограничения для президента США Дональда Трампа хотят ввести его политические оппоненты, заявил сенатор-демократ Марк Уорнер в Twitter.

Речь идет о доступе к секретной информации, который Трамп сейчас может перекрыть для тех, кто его критикует. В соцсети Уорнер заявил:

«Собираюсь огласить на следующей неделе поправку, не позволяющую президенту наказывать и запугивать тех, кто его критикует, и отзывать доступ к секретной информации».

Напомним, проблема с отзывом допуска возникла в связи с делом экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Трамп лишил его допуска к секретной информации.

Это произошло после твита Бреннана, обвинившего нынешнего президента в госизмене. Трамп отреагировал на это отзывом доступа, пояснив, что Бреннан «неустойчив в поведении».

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