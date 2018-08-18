Беспилотник поддержал с воздуха тонущую женщину в Испании

Мадрид, , 03:52 — REGNUM Беспилотник помог спастись женщине, которую унесло течением в море у побережья Испании. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Спасатели для спасения тонущей женщины использовали беспилотник, который смог доставить пострадавшей спасательный жилет. Благодаря жилету женщина смогла продержаться на воде до прибытия помощи. Спасатели смогли вытянуть ее при помощи буксира на пляж.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа трое мужчин решили искупаться в Москве-реке с помощью надувных матраса, круга и крокодила. Во время купания их резиновые плавсредства начали сдуваться, что чуть не привело к трагедии. Спасатели заметили и вовремя на катере прибыли к тонущим мужчинам. Пострадавших нет.

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