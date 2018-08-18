Пашинян заявил о необходимости создания органов переходного правосудия

Ереван, , 03:43 — REGNUM Выступая на митинге 17 августа, посвященном 100 дням правления нового правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия.

В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью.

«В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям — возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, органы переходного правосудия могут быть нужны потому, что в законодательстве Армении есть множество проблем. Он пояснил, что закон «О незаконном обогащении» вступил в силу с 1 июля 2017 года, и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы

«Лишь на одном банковском счету родного брата высокопоставленного чиновника было обнаружено 30 млн долларов. Однако в нынешних условиях очень сложно организовать расследование, потому что этот человек долгие годы не был государственным чиновником, не представлял деклараций, поэтому есть проблемы в вопросах расследования и законной конфискации», — сказал глава армянского правительства.

Именно поэтому, по его словам, следует серьезно задуматься о формировании новых органов переходного правосудия. По данным Пашиняна, очень многие страны прошли по этому пути, и международное сообщество приветствует эту практику, вот почему Армения должна сделать все возможное для того, чтобы эффективно использовать этот инструмент.

Пашинян заявил также, что сегодня множество международных организаций и государств-партнеров выражают готовность содействовать Армении в выявлении и замораживании счетов высокопоставленных чиновников в других государствах и оффшорных зонах, и возвращении их в Армению.

«Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки», — сказал премьер-министр.

13 августа Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения арестованному экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, удовлетворив жалобу его защиты.

После заседания выяснилось, что судья, рассматривавший ходатайство защиты, несколько лет работал в аппарате президента Армении Роберта Кочаряна и был назначен судьей по его указу.

Кочарян обвиняется в насильственном изменении конституционного строя группой лиц по предварительному сговору. Дело касается кровавых поствыборных событий 1−2 марта 2008 года, когда во время силовой операции по разгону митинга оппозиции погибли 10 человек.

На сегодняшнем митинге Никол Пашинян заявил, что дело «1 марта» по сути раскрыто в полном объеме.

«Ответственно заявляю, нет варианта, чтобы кто-либо из авторов злодеяния, из их главарей избежал ответственности, нет такого варианта», — подытожил премьер.