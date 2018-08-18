Глава Каталонии пообещал «атаковать несправедливое госудаство»

Барселона, Испания, , 03:28 — REGNUM Правительство Каталонии ведет борьбу за демократию и свободу, заявил глава женералитета Каталонии Ким Торра на митинге у каталонской тюрьмы, сообщает Radio y Television Espanola.

«Мы не собираемся защищаться, мы будем атаковать это несправедливое государство», — заявил он.

Отмечается, что на митинге собралось более тысячи человек, несмотря на дождь. Торра также заявил, что его правительство намерено бороться не только за освобождение политзаключенных, но и за освобождение всего народа Каталонии.

Также Торра заявил о несправедливости испанского правосудия, где в качестве примера привел дело экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона, которого европейский суд отказался экстрадировать в Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава женералитета Каталонии Ким Торра подтвердил свое намерение сопровождать короля Испании Филиппа VI на мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Барселоне, несмотря на бойкот визита короля в Каталонию.

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