NBC: Судье по делу Манафорта поступали угрозы

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Судье, ведущему процесс по делу Пола Манафорта, экс-руководителя избирательного штаба американского президена Дональда Трампа, поступали угрозы от неизвестных, сообщает телеканал NBC.

После сообщения об угрозах судье была предоставлена защита Службой федеральных маршалов США. Помимо этого, судья попросил не разглашать имен членов жюри присяжных в целях обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жюри присяжных на процессе против Пола Манафорта выслушали все аргументы защиты и обвинения, и должны были начать обсуждение приговора утром 16 августа.

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