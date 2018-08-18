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NBC: Судье по делу Манафорта поступали угрозы

Политика

Судья попросил о защите

Вашингтон, 18 августа 2018, 03:20 — REGNUM  Судье, ведущему процесс по делу Пола Манафорта, экс-руководителя избирательного штаба американского президена Дональда Трампа, поступали угрозы от неизвестных, сообщает телеканал NBC.

После сообщения об угрозах судье была предоставлена защита Службой федеральных маршалов США. Помимо этого, судья попросил не разглашать имен членов жюри присяжных в целях обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жюри присяжных на процессе против Пола Манафорта выслушали все аргументы защиты и обвинения, и должны были начать обсуждение приговора утром 16 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Присяжные обсудят приговор Манафорту 16 августа

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