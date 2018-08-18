«Молдавия отовсюду»: молдавских мигрантов призвали не рвать связь с родиной

Кишинёв, , 03:16 — REGNUM В Молдавии 17 августа начался VIII Конгресс молдавской диаспоры. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на мероприятие прибыли около 150 представителей молдавской диаспоры из 22 стран.

Министр просвещения и культуры Моника Бабук призвала представителей диаспоры не разрывать связи с родиной и помогать «строить здесь демократическое и европейское государство».

Молдавские власти, по словам министра, создают разные программы для диаспоры. «Я призываю вас приезжать и открыть новый бизнес в Республике Молдова. Мы никогда не теряли надежду, что вы вернетесь домой с багажом опыта, чтобы построить преуспевающую, демократическую и европейскую Молдову», — сказала Бабук.

Она также раскритиковала оппозицию, которая «очерняет Молдову и ее имидж за рубежом».

В рамках конгресса была организована выставка «Молдавия отовсюду», где представители диаспоры представляют представили промо-материалы и о Молдавии.

Традиционно Дни молдавской диаспоры проводятся в Кишиневе ежегодно в конце третьей недели августа.