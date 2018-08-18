В преддверии переговоров с Меркель: Немецкий бизнес рад сотрудничеству с РФ

Берлин, , 03:20 — REGNUM Немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель глава Немецкой ассоциации восточного бизнеса Вольфганг Бухеле, передает Sputnik.

«Обмены между Германией и Россией заметно возросли в последние месяцы, — сказал Бухеле. — Мы приветствуем такое развитие событий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Меркель в Берлине состоится 18 августа. Известно, что стороны обсудят проблемы сирийских мигрантов и ситуацию на Украине.

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