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Эксперт: Замена наемниками войск США в Афганистане уронит доверие

Политика

Передача военных полномочий ЧВК означает, что в Афганистане будет находиться армия, за которую США не несет ответственности

Москва, 18 августа 2018, 02:55 — REGNUM  Инициатива президента США Дональда Трампа о передаче большой части действий американских вооруженных сил в руки частных военных компаний (ЧВК) снизит уровень доверия к Штатам во всех странах мира, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью RT.

По его словам, передача военных полномочий ЧВК означает, что в Афганистане будет находиться армия, за которую США не несет ответственности. Брутер отмечает, что подобный прецедент приведет к снижению доверия к США в других странах, причем ЧВК все равно не смогут навести в Афганистане порядок.

«Такого рода предложения его (Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM ) интересуют, ему нравится коммерческий подход к политике и войне. Он хочет заменить американскую армию на людей, которые показали ему, как будут сохранять видимость порядка», — подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп заинтересовался предложением основателя ЧВК Academi (ранее — Blackwater) Эрика Принса заменить американских военных в Афганистане на наемников из ЧВК.

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