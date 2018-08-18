Суббота, 18 Августа 2018 года
03:04:55 МСК

Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Политика

Командир корабля высказался о миссии США

Вашингтон, 18 августа 2018, 02:25 — REGNUM  Быстроходный десантный корабль Carson City американских военно-морских сил вошел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба шестого флота США.

Командир корабля Джонатан Кеффер заявил, что экипаж Carson City готов внести свой вклад в любую необходимую США миссию. Отмечается, что корабль способен нести на борту до батальона морской пехоты. Длина корабля составляет 103 метра, ширина 28,5 метров, осадка — 3,8 метров. Carson City способен развивать скорость до 43 узлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец «Карни» для проведения операции по обеспечению безопасности на море и отработки взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Чёрное море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить