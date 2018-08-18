Названы темы встречи Путина с Меркель

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Политика

Немецкому бизнесу не нужны размолвки с Москвой

Берлин, 18 августа 2018, 02:13 — REGNUM  Тема сирийских беженцев будет обсуждаться на переговорах российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik.

Комментируя проблему сирийских мигрантов, присутствующих в изрядном количестве в Германии, глава пресс-службы немецкого канцлера Стеффен Зиберт сказал, что Берлин хочет решить вопрос политически.

«Но мы по-прежнему далеки от этого», — сказал он.

Отмечается, что германский лидер не вполне свободна в своих решениях, потому что вынуждена считаться с бизнес-игроками в своей стране. Бизнесу не нужны размолвки с Россией.

Напомним, 18 августа Путин в Берлине встретится с Меркель. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа российский президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ предстоящую встречу, на которой Путин и Меркель поднимут среди прочих вопросы Украины и Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Советом безопасности России темы переговоров с Меркель

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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