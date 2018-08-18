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Визит Путина в Австрию заставил МИД Украины грустить и улыбаться

Политика

Украинский министр отметил, что обычно не комментирует светскую жизнь

Киев, 18 августа 2018, 02:11 — REGNUM  Заверения МИД Австрии о неизменности курса страны в свете частного визита президента России Владимира Путина вызывает грустную улыбку, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Как стало известно, 18 августа президент РФ намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Известно также, что на мероприятии выступит хор кубанских казаков.

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