Трамп: Мюллер ведет расследование с шорами на глазах

Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер не замечает многих фактов, потому что ведет расследование с шорами на глазах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Fox News узнала о письме Брюса Ора Кристоферу Стилу после увольнения Джеймса Коми. В письме говорится, что он боится раскрытия анти-трамповской группировки в России» — сказал Чарльз Пэйн из FoxBusiness. И сколько еще всего Мюллеру предстоит узнать? У них же шоры на глазах», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Мюллер собирается к началу сентября завершить расследование о попытках президента США Дональда Трампа помешать расследованию якобы русского вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

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