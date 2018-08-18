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Трамп: Мюллер ведет расследование с шорами на глазах

Политика

Трамп снова считает, что так называемый русский след был направлен против него

Вашингтон, 18 августа 2018, 02:01 — REGNUM  Спецпрокурор США Роберт Мюллер не замечает многих фактов, потому что ведет расследование с шорами на глазах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Fox News узнала о письме Брюса Ора Кристоферу Стилу после увольнения Джеймса Коми. В письме говорится, что он боится раскрытия анти-трамповской группировки в России» — сказал Чарльз Пэйн из FoxBusiness. И сколько еще всего Мюллеру предстоит узнать? У них же шоры на глазах», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Мюллер собирается к началу сентября завершить расследование о попытках президента США Дональда Трампа помешать расследованию якобы русского вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Трампа: Мюллер частично завершит расследование к 1 сентября

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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