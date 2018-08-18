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Саудиты сбили ракету из Йемена

Политика

Снаряд запустили хуситы

Эр-Рияд, 18 августа 2018, 01:51 — REGNUM  Ракета, выпущенная из Йемена, сбита саудовской системой ПВО, передает телеканал Al-Hadath.

Уточняется, что снаряд был запущен хуситами и сбит над городом Наджран (Саудовская Аравия).

Напомним, гражданская война в Йемене идет с 2014 года: правительственные войска противостоят хуситам. Против хуситов выступает так называемая антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Конфликт пытаются уладить на международном уровне. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН пригласила конфликтующие стороны — правительство Йемена и хуситов провести мирные переговоры в Женеве 6 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН пригласила конфликтующие стороны в Йемене за стол переговоров в Женеву

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Ситуация в Йемене
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