Пашинян заявил о необходимости принятия важных вопросов на референдумах

Ереван, , 01:00 — REGNUM Революция в Армении уникальна не только по своей форме, но и по содержанию, некоторые, возможно, даже не заметили, что премьер-министр Республики Армения не является представителем расклада парламентских сил или представителем какой-либо парламентской силы, а премьер-министр Республики Армения представитель прямой и непосредственной воли армянского народа. Об этом на многотысячном митинге по случаю 100 дней деятельности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, вот почему события в Армении называются революцией, потому что в Армении произошла фактическая смена формы правления, и теперь в Армении установилась форма правления, которую в историографии принято называть прямым народным правлением, прямой демократией.

«И причиной непонимания этой политической ситуации является то, что во внутриполитической жизни Армении некоторые до сих пор используют термины коалиция, коалиционное правительство, парламентское большинство. В Армении нет коалиции, в Армении нет коалиционного правительства, парламентского большинства. В Армении есть народ, самая высокая власть в Армении принадлежит народу, и народ осуществляет прямое правление. Именно в этом основной смысл революции в Армении», — цитирует главу правительства корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

«На практике это означает, что эта революционная площадь, революционная площадь Республики, провозглашается высшим органом народной власти. Это означает, что правительство было сформировано на этой площади, и впредь правительство подотчетно этой площади, впредь правительство подчиняется этой площади. Это означает, что, когда мы принимаем важные решения в политической, экономической жизни Армении, мы должны собраться вместе на этой площади и уполномочить правительство осуществить то или иное действие или запретить правительству это действие. Таким образом, вы являетесь высшей и единственной властью в Республике Армения. Власть в Республике Армения принадлежит вам».

По словам Никола Пашиняна, это не единственная новость в политической жизни Армении. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем совместными усилиями необходимо укрепить институт референдума, и многие решения народ должен принимать на референдумах.

«Это касается как местных, так и общегосударственных референдумов, и поэтому в ближайшем будущем необходимо произвести такие изменения, чтобы правительство и народ вместе решали городские, региональные, государственные и даже самые важные международные события на референдумах. Это фундаментальное изменение, которое должно стать второй волной нашей революции», — подытожил премьер.

По различным данным на митинге присутствовало около 150 тысяч человек.