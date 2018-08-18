Суббота, 18 Августа 2018 года
01:34:50 МСК

Судьба «ядерной сделки»: Москва готова и дальше помогать Тегерану

Политика

Сотрудничество Москвы с Ираном осуществляется строго в рамках «ядерной сделки» и резолюции СБ ООН

Судьба «ядерной сделки»: Москва готова и дальше помогать Тегерану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Москва, 18 августа 2018, 00:31 — REGNUM  Помощь Ирану со стороны России в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки») будет оказываться и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Российское ведомство отметило, что Москва продолжает соблюдать СВПД. В частности, реализуется программа по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. Продукция будет использована в мирных целях — для здравоохранения и промышленности.

Сейчас в России хранятся заготовки топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Когда Тегерану необходимо, он отправляет в Москву запрос, и заготовки топлива отправляются в Иран партиями не более пяти килограмм. Это происходит с согласия МАГАТЭ. В начале прошлого года была отправлена первая партия, готовится вторая.

Также Москва готова помочь Тегерану с проблемой излишек низкообогащенного урана, поскольку в Иране, согласно медународным договоренностям, запасы этого вещества не должны превышать 300 кг. В российском министерстве отметили, что Москва помогает Тегерану в реализации приложения III к СВПД о мирном использовании атомной энергии.

«Все упомянутое сотрудничество с Ираном осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ. Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, с приходом к власти в США Дональда Трампа СВПД, подписантами которого является помимо Ирана, России и Соединенных Штатов, ряд европейских государств, оказался «яблоком раздора»: Иран, Россия и европейские участники хотят сохранить выгодный для них договор, Вашингтон не просто отказывается от сделки, но и давит на европейских сателлитов, требуя последовать его примеру.

Читайте также: Госсекретарь США создает группу по координации политики против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить