Судьба «ядерной сделки»: Москва готова и дальше помогать Тегерану

Москва, , 00:31 — REGNUM Помощь Ирану со стороны России в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки») будет оказываться и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Российское ведомство отметило, что Москва продолжает соблюдать СВПД. В частности, реализуется программа по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. Продукция будет использована в мирных целях — для здравоохранения и промышленности.

Сейчас в России хранятся заготовки топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Когда Тегерану необходимо, он отправляет в Москву запрос, и заготовки топлива отправляются в Иран партиями не более пяти килограмм. Это происходит с согласия МАГАТЭ. В начале прошлого года была отправлена первая партия, готовится вторая.

Также Москва готова помочь Тегерану с проблемой излишек низкообогащенного урана, поскольку в Иране, согласно медународным договоренностям, запасы этого вещества не должны превышать 300 кг. В российском министерстве отметили, что Москва помогает Тегерану в реализации приложения III к СВПД о мирном использовании атомной энергии.

«Все упомянутое сотрудничество с Ираном осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ. Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, с приходом к власти в США Дональда Трампа СВПД, подписантами которого является помимо Ирана, России и Соединенных Штатов, ряд европейских государств, оказался «яблоком раздора»: Иран, Россия и европейские участники хотят сохранить выгодный для них договор, Вашингтон не просто отказывается от сделки, но и давит на европейских сателлитов, требуя последовать его примеру.

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