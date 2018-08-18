Украинский министр запретил ездить в РФ, где его жена торгует одеждой

Киев, , 00:17 — REGNUM В то время как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян запрещает согражданам ездить на заработки в «страну-агрессор», его жена продает дизайнерскую одежду по всей России, заявил украинский журналист Александр Дубинский 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист поговорил с представителем магазина, с которым у супруги Омеляна заключен контракт:

«Московское представительство с радостью привезёт и доставит вам одежду жены Омеляна по любому адресу в РФ. А также в Крым. Который бренд Bevza считает российским», — написал Дубинский.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что гражданам Украины не стоит ездить в Россию, поскольку их могут похитить российские спецслужбы.

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Отметим, что у министра трое детей и, по странному стечению обстоятельств, супруга Омеляна во время последних двух родов неизменно оказывалась на территории США, что автоматически дает её детям право стать гражданами этой страны.

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