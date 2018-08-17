Центр по примирению сообщил об обстановке в Идлибе и на юго-западе Сирии

Москва, , 23:01 — REGNUM Непримиримые боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама, ряд районов города Алеппо, а на юго-западе Сирии продолжается сдача вооружения, сообщил 17 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По данным Алексея Цыганкова, за прошедшие сутки боевики, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли 10 населенных пунктов провинции Латакия, пять районов города Алеппо и позиции сирийской армии в провинции Хама.

Таким образом, боевики продолжают нарушать условия режима прекращения огня.

За то же время на юго-западе Сирии прекратившие сопротивление боевики сдали сирийским военным самоходную артиллерийскую установку, девять пикапов с тяжелым вооружением, включая крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и 800 кг боеприпасов.

Российскими военными проведены две раздачи продовольственных наборов в провинциях Дейр-Эз-Зор и Дераа общим весом свыше 5,5 тонн.

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