Дамаск, , 22:59 — REGNUM Сирийские правительственные войска 17 августа усилили свое давление на джихадистов, расположенных вдоль оси провинций Идлиб и Хама.

Опираясь на поддержку своих союзников из Национальных сил обороны, Сирийская арабская армия провела ракетный обстрел опорных пунктов группировки «Джаиш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у населенных пунктов Кафр-Зита и Аль-Латамин в северной части провинции Хама.

Сирийская армия и ее союзники также наносят удары по укреплениям и коммуникациям «Джаиш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вокруг города Маркаба. По информации местных источников, сирийской армии в этом районе удалось уничтожить, по крайней мере, две траншеи и одну базу, принадлежавшие этой группировке.

Сирийская арабская армия также усилила свои удары по удерживаемым джихадистами городам Умм Хахалил, Хувайн, Таль-Мари и Таль-Шейх. Эти действия были направлены конкретно против боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые занимались строительством новых траншей и установкой мин вдоль оси Хама-Идлиб.