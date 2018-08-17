Глава МИД Австрии на своей свадьбе проведёт рабочую беседу с Путиным

Вена, , 22:46 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель во время своей свадьбы, на которую она пригласила президента России Владимира Путина, намерена провести деловую беседу с российским лидером. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает телеканал ORF.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсель, которая должна состоятся 18 августа. После свадьбы Путин отправится в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

По данным ORF, Кнайсель во время своей свадьбы хочет провести рабочую беседу с Путиным. О чем именно будет эта беседа не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии