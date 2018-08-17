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Минфин Турции: Вместе с коллегами из Франции будем бороться с санкциями США

Политика

Министры финансов Турции и Франции запланировали встречу в Париже на 27 августа

Минфин Турции: Вместе с коллегами из Франции будем бороться с санкциями США

Анкара, 17 августа 2018, 22:33 — REGNUM  Турецкий министр казначейства Берат Албайрак провел телефонные переговоры с главой минфина Франции Бруно Ле Мэром по вопросам противодействия санкциям США, сообщает 17 августа пресс-служба турецкого казначейства.

«Наш министр обсудил с французским коллегой Бруно Ле Мэром экономическое сотрудничество и противодействие санкциям США. Они договорились встретиться в Париже 27 августа», — указано в заявлении министерства финансов Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о повышении ввозных пошлин на турецкие алюминий и сталь, вызвав обвал курса турецкой лиры. В ответ Турция повысила пошлины на ввоз целого ряда американских товаров.

Напомним, ранее аналогичную торговую войну Вашингтон начал против Китая и стран Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай поддерживает Турцию в торгово-экономическом противостоянии с США

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Торговые войны США
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