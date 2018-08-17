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Генштаб ВСУ поблагодарил США за военно-техническую помощь

Политика

США продолжают подпитывать гражданскую войну на Украине

Генштаб ВСУ поблагодарил США за военно-техническую помощь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Окоп

Киев, 17 августа 2018, 22:30 — REGNUM  Два контрбатарейных радара передало Украине правительство США, сообщила 17 августа пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Украины.

Во время церемонии передачи оборудования глава генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко поблагодарил посла США на Украине Мари Йованович. По его мнению, американская помощь позволит Украине и дальше бороться с «агрессором», а также сохранить жизни многих боевиков ВСУ.

«Украина стала первой страной, которой Соединенные Штаты позволили обслуживать и ремонтировать такие радары. Это ещё раз подчеркивает, что военнослужащие вооруженных сил Украины способны пользоваться высокотехнологическим оружием», — отметил Муженко.

С начала гражданской войны на Украине США передали ВСУ более 30 контрбатарейных радаров, а также медицинское оборудование, приборы ночного видения, автомобили, радиостанции, навигаторы, программное обеспечение и прочее на сумму около $250 млн.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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