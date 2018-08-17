Закон о зачёте срока пребывания в СИЗО затронет 110 тысяч осуждённых в РФ

Москва, , 21:54 — REGNUM Принятый в России закон о пересчёте сроков пребывания в СИЗО затронет более 110 тысяч осуждённых. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 17 августа на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам предпринимателей в России, посвящённом практике применения нового закона.

Крашенинников напомнил, что принятый закон имеет обратную силу, и перерасчёт сроков наказания будет произведён в том числе и для граждан, которые в настоящее время находится в местах лишения свободы.

Таким образом, по словам депутата, действие закона коснётся семи с небольшим тысяч человек, находящихся под домашним арестом, а также более чем 110 тысяч заключенных в тюрьмах.

«Конечно, в большинстве случаев это не будет означать мгновенного освобождения — таких по оценкам ФСИН будет всего 14 тысяч человек, но, тем не менее, сроки для остальных существенно сократятся», — отметил депутат.

Напомним, закон о пересчёте сроков пребывания в СИЗО в начале июля подписал президент России Владимир Путин, а с 13 июля закон вступил в силу.

Согласно документу, в случае наказания в виде лишения свободы один день пребывания в СИЗО будет приравниваться к одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, полутора дням в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, двум дням в колонии-поселении.