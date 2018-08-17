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Некого стало финансировать. МИД РФ о решении США прекратить «помощь» Сирии

Политика

«Белые каски» вывезли, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и непримиримые боевики ушли — «помогать» стало некому

Некого стало финансировать. МИД РФ о решении США прекратить «помощь» Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 17 августа 2018, 21:53 — REGNUM  Решение Вашингтона прекратить финансирование программ «помощи» Сирии поразительным образом совпало с разгромом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вытеснением непримиримых боевиков и эвакуацией «Белых касок», отметила 17 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В нынешней ситуации помогать в Сирии можно только восстановлению мирной жизни. Однако для США это неинтересно, подчеркнула представитель МИД РФ.

«Правильно: ИГИЛа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ряд американских СМИ сообщил о планах госдепартамента США перенаправить выделенные на Сирию финансовые ресурсы на другие программы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Вашингтон намерен урезать расходы на мероприятия в Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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