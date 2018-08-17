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Трамп заявил, что уже вернул величие Америке

Политика

Рынки в США ставят рекорды, заявил глава Белого дома

Вашингтон, 17 августа 2018, 20:53 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что уже на втором году своего пребывания в должности смог реализовать свой предвыборный лозунг «Вернём величие Америке!», следует из сообщения главы Белого дома в Twitter.

«Я уже вернул величие Америке: просто посмотрите на рынки, рабочие места, вооружённые силы — ставятся рекорды, и мы сделаем ещё лучше», — написал Дональд Трамп в своём микроблоге.

Таким образом американский лидер отреагировал на комментарий губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что не может назвать Соединённые Штаты великим государством до тех пор, пока существует дискриминация женщин.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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