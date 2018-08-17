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Экс-глава спецслужб Узбекистана отсутствовал в списке сенаторов по ошибке

Политика

В настоящее время все ошибки устранены

Экс-глава спецслужб Узбекистана отсутствовал в списке сенаторов по ошибке
Иллюстрация: Pixabay.com
Чиновник

Ташкент, 17 августа 2018, 21:14 — REGNUM  Бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана (ранее — Служба национальной безопасности) Рустам Иноятов является сенатором и советником президента по правовому сопровождению реформ и координации правоохранительной деятельности, сообщает 17 августа издание Kun.uz.

Ранее ряд СМИ обратил внимание на то, что фамилия Иноятова не числится в списке сенаторов на официальном сайте законодательного органа. В Сенате объяснили отсутствие фамилии бывшего главы СГБ технической ошибкой. В настоящее время все ошибки устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января президент Узбекистана Шавкат Миризёев подписал указ о назначении Рустама Иноятова государственным советником президента республики по политическим и правовым вопросам.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший глава Службы нацбезопасности Узбекистана стал советником президента

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Политическая жизнь Узбекистана
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