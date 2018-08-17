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Индия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $1 млрд

Политика

17 августа в Ташкенте состоялось 11 заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии

Ташкент, 17 августа 2018, 20:29 — REGNUM  Индия предложило Узбекистану сотрудничество в области фармацевтики, здравоохранения, текстильной промышленности, в сфере производства строительных материалов, сельского хозяйства, геологоразведки и добычи металлов. Об этом 17 августа сообщает издание «Новости Узбекистана».

17 августа в Ташкенте состоялось 11 заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны договорились нарастить взаимный товарооборот до $1 млрд. После заседания комиссии прошел бизнес-форум, в рамках которого состоялось обсуждения развития всех перечисленных направлений сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Узбекистан планируют подписать комплексный план мероприятий по активизации двустороннего сотрудничества на 2019−2021 годы.

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Экономика Узбекистана
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