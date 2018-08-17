Володин в Турции: новый коридор возможностей для диалога

Станислав Тарасов, , 22:00 — REGNUM

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл сегодня, 17 августа, в Анкару для участия в очередном большом конгрессе правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Его встречали посол России в Турции Алексей Ерхов, депутат от ПСР Джемаль Озтюрк и вице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу. Аналогичные приглашения получили лидеры из 52 стран. В рамках визита Володина запланированы двусторонние встречи с руководством Турции.

Форум правящей партии обещает стать заметным, если не важным политическим событием в Турции, которая после недавних выборов перешла на президентскую форму правления. Тем более что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который считается одним из основателей Партии справедливости и развития, сейчас решил ее возглавить. Его победа на досрочных выборах, состоявшихся в июне этого года, была вполне справедливой. Однако гораздо важнее то, что за ней последует. Эрдоган не теряет популярности среди населения. Надо полагать, что на съезде он будет говорить о приоритетах ПСР в новый период. На предыдущем съезде президент заявлял, что с переходом к президентской системе правления «начнется реализация всех элементов наших высоких идеалов».

По его словам, теперь при «полном разделении полномочий парламент сосредоточится на принятии законов и контролировании правительства, правительство — на эффективной работе, а судебная система — на беспристрастном и независимом вершении правосудия». Главный лозунг Эрдогана — «быстрое принятие решений, немедленные действия и эффективное управление». Что касается внешней политики, то ее основным принципом провозглашена независимость, национальные интересы и национальная безопасность. А ведь Турция сейчас в сложном положении. После введения Вашингтоном пошлин на турецкие сталь и алюминий стала резко падать лира, появились признаки экономического кризиса. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Анкара много лет «пользовалась США», и объявил о сокращении «расходов на Турцию».

Анкара не оставляет без ответа односторонние действия Вашингтона против себя. В статье Эрдогана в The New York Times содержится призыв к Соединенным Штатам отказаться от ошибочного представления, будто бы турецко-американские отношения «могут быть асимметричными». По мнению президента Турции, у его страны «есть альтернативы партнерству с США». Конечно, в первую очередь речь идет о сотрудничестве с Россией, которое носит многопрофильный характер. Лидеры двух стран, Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган, ведут активный диалог между собой по самым разным проблемам как двухстороннего, так и регионального взаимодействия. Поддерживают контакты главы правительств и руководители министерств и ведомств. Осуществляется и сотрудничество между законодателями двух стран, хотя парламентского измерения в российско-турецких отношениях, на наш взгляд, явно не хватает.

Заметим, что председатель Государственной думы прибыл в Анкару не по приглашению парламента, а для участия в съезде правящей партии. Поэтому, с одной стороны, вроде бы этот визит носит протокольный характер, с другой, насыщен многозначительным символическим значением и может иметь важные последствия для расширения диалога на уровне парламентов. Сейчас по всем признакам наступает момент, когда появляется возможность законодательного обеспечения достигнутых договоренностей руководителей России и Турции. Кстати, Володин на встрече осенью прошлого в Пакистане в рамках первой региональной международной конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом и сотрудничества, с занимавшим тогда пост председателя парламента Турции Исмаилом Кахраманом говорил о необходимости дальнейшего развития межпарламентских контактов. Были запланированы переговоры между профильными комитетами по безопасности и противодействию коррупции, комитетами по делам молодежи и развитию физической культуры и спорта.

В то же время отметим важную особенность ситуации. На досрочных выборах Эрдоган набрал 52,5% голосов. Но он шел на эти выборы в альянсе с националистами, которые, вопреки предположениям, оттянули часть голосов не у конкурентов Эрдогана, а у ПСР. После этого президент заявил, что «количество голосов сократилось, и его партия примет необходимые меры, чтобы устранить свои недостатки». Безусловно, эти вопросы будут рассматриваться на предстоящем съезде. Сейчас все политические силы Турции разведены по баррикадам, идет процесс их дробления. Не случайно турецкое издание Birgün откровенно пишет, что главные проблемы страны решаются не в государственных институтах, которые считаются механизмами реализации принятых решений, а внутри ПСР, «за закрытыми дверями».

Да и сам Эрдоган на одном из митингов говорил, что Партия справедливости и развития — «гарант преобразований и демократии, локомотив реформ в Турции», что она «единственная партия, которая может решить все проблемы». Теперь официальный представитель правительства Турции Махир Унал объявляет, что «50% администрации ПСР изменится после съезда партии». Она начинает проводить «кадровую чистку» и явно готовится к принятию каких-то важных решений. Поэтому нынешний визит Володина в Анкару — это еще и возможность установления рабочих контактов между «Единой Россией» и ПСР, что вносит в картину политического дизайна новые важные нюансы.

Отношения Турции с Россией достигли такого уровня политического доверия и многопланового торгово-экономического, военно-технического, культурного и другого сотрудничества, какой трудно было представить лет 15−20 тому назад. Эрдоган заявил, что «солидарность между Турцией и Россией вызывает ревность у некоторых стран». Кстати, председатель Государственной думы прибыл в Анкару после визита туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что расценивается многими турецкими политиками и СМИ как «рука дружбы России с Турцией», которая позволит Анкаре вести диалог с Вашингтоном с «сильных позиций». Однако очевидно и то, что сейчас не стоит демонстрировать чрезмерные всплески энтузиазма.

Москве и Анкаре предстоит налаживание такой системной работы и взаимного сотрудничества, в том числе посредством межпарламентского диалога, чтобы вписаться в общую логику развития ситуации не только в Турции, но в регионе. Но если события и дальше будут развиваться по подобному сценарию, то нынешний визит Володина в Анкару придаст новый импульс отношениям между двумя странами.