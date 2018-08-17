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Украинские власти готовы ради пиара дом родной спалить — политолог

Политика

Эксперт прокомментировал инициативы украинского правительства перекрыть железнодорожное сообщение с Россией

Украинские власти готовы ради пиара дом родной спалить — политолог
chief39
Украина

Киев, 17 августа 2018, 19:52 — REGNUM  Антироссийские выпады Украины ударили и продолжают бить по самой Украине, заявил директор института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Министр Омелян: Поскольку РФ кошмарит наше судоходство в Азовском море, то мы усложним нашим гражданам возможность ездить на заработки… Вот скажите мне — где в таком случае наша выгода и урон РФ?» — недоумевает политолог.

Бортник отметил, что вместо урегулирования конфликта вокруг задержания рыболовецкого судна «Норд» министр инфраструктуры Украины создает горячую точку на Азовском море и вынуждает граждан Украины навсегда оставаться в России.

«Вы потом не спрашивайте, почему стремительно растут цены и тарифы, падает национальная валюта — это все от таких вот Геростратовых решений», — подчеркнул политолог.

Лишение Крыма света и воды, блокада Донбасса и разрыв авиасообщения с Россией невыгодны Украине и противоречат её национальным интересам, подытожил Бортник.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство страны готовит комплекс мер, ограничивающих железнодорожное сообщение с Россией. По мнению экспертов, это обернется ежегодными финансовыми потерями для Украины в размере $3 млрд.

Читайте подробнее: Потери Украины от запрета ж/д сообщения с Россией составят 3 млрд в год

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