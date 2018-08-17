В Пекине встретились парламентские лидеры Китая и Пакистана

Пекин, , 19:37 — REGNUM Председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу принял в Пекине председателя Сената — верхней палаты парламента Пакистана — Садика Санджрани, сообщает 17 августа Синьхуа.

Стороны в ходе переговоров отметили стратегический характер успешно реализуемых сегодня договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в Пакистан в 2015 году Председателя КНР Си Цзиньпина. По оценке спикера ВСНП, «отношения между Китаем и Пакистаном должны стать образцом добрососедства, а также примером международного сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

Дружба с Китаем, как считает Санджрани, является краеугольным камнем пакистанской внешней политики; стороны и в новых условиях готовы укреплять стратегическое взаимодействие и совместно противостоять вызовам в регионе и в международных отношениях.

Напомним, что в Пакистане в эти дни сменилась власть. Пост премьер-министра страны занял лидер партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), победившей на выборах в Национальную ассамблею — нижнюю палату парламента, — Исмаил Хан.